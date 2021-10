Niels Destadsbader opent zijn eerste padelterrein: “Je mag soms wat risico nemen”

Niels Destadsbader is gebeten door padel en wil die passie nu ook doorgeven via een reeks nieuwe padelclubs. — © Viva Padel

Presentator en zanger Niels Destadsbader (33) wordt ook ondernemer. Hij is de laatste jaren verliefd geworden op de sport padel en wil nu zelf meerdere clubs openen. De eerste locatie waar de acteur van FC De Kampioenen iets opstart, is een voetbalveld van een plaatselijke caféploeg uit Berlaar, waar acht padelterreinen zullen worden aangelegd.

Destadsbader zelf wil nog enkele weken wachten om het project in geuren en kleuren uit de doeken te doen. De laatste details van het project Viva Padel Berlaar worden namelijk nog uitgewerkt. Maar de plannen worden wel bevestigd: binnen enkele maanden zal er een nieuwe padelclub opengaan, met Niels en zijn entourage als initiatiefnemers. Hij doet dat niet in zijn vertrouwde stek in het West-Vlaamse Deerlijk bij Kortrijk, maar wel in Berlaar. Dat is een buurgemeente van Lier, ruim 120 kilometer van Niels’ woonplaats verwijderd.

“We kijken uit naar jullie komst en kunnen niet wachten om jullie beter te leren kennen. Want als Berlaar ons met open armen ontvangt, doen wij graag hetzelfde”, klinkt het enthousiast op de website.

Berlaar is nog maar een begin voor de man die het Sportpaleis meermaals deed vollopen. Er komen namelijk nog meer padelvelden aan. Dat zei Destadsbader onlangs tegen Eric Goens in het programma Vlaanderen Herleeft op Eén. “Het is altijd mijn droom geweest om een tennisclub te beginnen. Sinds een tweetal jaar speel ik padel en ik ben echt verliefd geworden op die sport. Je voelt dat wel meer mensen dat aan het worden zijn. Dus ik dacht: waarom zou ik daar niets mee doen? Ik ga dus zelf een paar padelclubs beginnen, op verschillende plaatsen. Met acht veldjes per locatie.”

Niels gevloerd op de grond: “Sinds een tweetal jaar speel ik nu padel en ik ben echt verliefd geworden op die sport.” — © Viva Padel

Niels’ fans moeten niet wanhopen: zijn hoofdbezigheid blijft het podium. “Ik hoop dat ik de rest van mijn leven kan blijven zingen. Maar je mag soms wat risico nemen in het leven. En aan ambitie hebben, is niets verkeerd. In mijn eerste Sportpaleisconcert heb ik ook het grootste deel van mijn spaargeld gestoken”, aldus Niels.

Juiste moment

In Berlaar trekt Destadsbader naar de terreinen van cafévoetbalploeg FC De Weerdt. Eén van hun twee voetbalvelden wordt omgevormd tot een reeks padelterreinen. Daarvoor is er een erfpachtovereenkomst met de gemeente gesloten.

Met wat verbeelding lijkt het verhaal op een scenario van FC De Kampioenen, met een bekende zanger die het veld van een vriendenploeg wil inpalmen. Maar zo ervaren ze het helemaal niet bij de plaatselijke voetbalploeg. Integendeel. “Dit is voor ons een gouden kans. Onze cafetaria en kleedkamers waren helemaal versleten. Dit komt op het juiste moment”, zegt Wim Wouters, de voorzitter van FC De Weerdt.

Een groot bord maakt duidelijk dat er iets zit aan te komen. — © JDW

“We hielden op een bepaalde manier van de charme van onze oude infrastructuur, maar het kon niet blijven duren, ook niet op het vlak van brandveiligheid en dergelijke. En als cafévoetbalploeg is het niet realistisch om zelf zo’n zware investering te doen. Wij hebben enkel de inkomsten van onze toog.”

“Nu gaat Viva Padel een enorm knappe infrastructuur bouwen, waar wij ook gebruik van kunnen maken om ons te douchen en onze pintjes te drinken. Daarom is dit voor ons een heel goede oplossing. Ik verwacht zelfs een kruisbestuiving, dat er ook wel van onze voetballers eens gaan padellen en dat sommige padelspelers misschien ook zin krijgen om met ons mee te voetballen. We verliezen natuurlijk een van de twee voetbalvelden, maar dat werd voor een groot deel gebruikt door externe clubs.”

Samenwerken met een BV

Dat ze nu gaan samenwerken met een Bekende Vlaming, vinden ze in Berlaar wel tof. “De ontmoeting met Niels gaf alleszins heel veel vertrouwen. Hij heeft zelf ook gevoetbald en kent de gevoeligheden van een clubje als het onze. Zo weet hij dat het om veel meer gaat dan een balletje trappen. Hij weet dat het groepsgevoel, de leuke sfeer en de pintjes achteraf minstens even belangrijk zijn. Daar gaat hij zeker rekening mee houden. Hij heeft ons het vertrouwen gegeven dat we voor een mooie samenwerking staan. Ik denk niet dat we hem regelmatig achter de toog moeten verwachten, maar we hopen natuurlijk dat hij af en toe eens passeert.”

Waar de andere terreinen van Viva Padel op termijn zullen komen, is nog niet geweten.