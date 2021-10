Seksuologe Chloé De Bie: “Voor eens en voor altijd: door penetratie komen vrouwen niet klaar”

“Je zegt wel tegen je vriendinnen: Ik heb iemand leren kennen en de seks was goed, maar je gaat niet bellen om te zeggen: Amai, ik heb daarnet nog eens goed gemasturbeerd, dat was plezant.” Voilà. Als het aan seksuologe Chloé De Bie ligt, moet masturbatie uit het verdomhoekje. Daarom dompelt ze ons vanaf volgende week acht weken lang onder in de wereld van het masturberen. Maar wie is zij? En mijn God, wat is er nog veel werk aan de winkel. “We leren wel dat hier de vagina is en daar het plasgaatje en dat er baby’s uit kunnen komen en dat je maandelijks bloedt. Maar dat je er genot kan hebben, dat wordt verzwegen.”