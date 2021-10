Man City-fan in levensgevaar na agressie van Club-supporters: “Voor dood achtergelaten”

Een 63-jarige Belgische fan van Manchester City is dinsdagavond na de gewonnen Champions League wedstrijd van zijn favoriete club tegen Club Brugge op de snelwegparking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen aangevallen door supporters van Club. De 63-jarige man is in levensgevaar, zegt zijn zoon Jurgen aan onze redactie.

De zestiger uit Merelbeke is de vader van de medevoorzitter van Blue Moon Belgium, een officiële supportersclub van de ploeg van Kevin De Bruyne waarmee Belgische fans naar thuiswedstrijden en uitwedstrijden gaan kijken. Omdat er nog enkele tickets over waren, nodigde Jurgen zijn vader en enkele vrienden uit om met eigen vervoer naar het stadion te gaan.

“We waren met acht, verdeeld over twee auto’s”, vertelt hij telefonisch aan onze redactie. “Mijn vader zat niet bij mij in de wagen. Toen ik thuis kwam na de wedstrijd (die met 1-5 gewonnen werd door City, nvdr) belde ik mijn moeder om te zeggen dat ik thuis was en hij wel zou afkomen. Maar even later belden zijn vrienden me met het slechte nieuws.”

Op de snelwegparking langs de E40 in Drongen, deelgemeente van Gent, was zijn vader met twee vrienden gestopt om een broodje te kopen. “Tijdens het aanschuiven binnen trok plots iemand zijn sjaal weg”, zegt Jurgen. “En die persoon heeft die sjaal meegenomen naar buiten. De vrienden van mijn pa zagen hem ook naar buiten stappen, hebben nog betaald en zijn dan ook gegaan. Maar ze vonden hem niet.”

Coma

Pas toen mensen kwamen te zeggen dat er iemand bewusteloos op de grond lag, vonden ze hem. De zestiger had een slag op het gezicht gekregen en werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. “Getuigen zagen dat het supporters van Club Brugge waren… We zijn vannacht bij hem geweest en hij ligt in coma. Zijn toestand is kritisch. Zijn hersenen zijn beschadigd en de dokters hebben ons niet al te veel hoop gegeven. We hopen wel dat hij erdoor komt, maar de kans is heel miniem dat het volledig ongeschonden zal gebeuren.”

Hij begrijpt het niet, zegt Jurgen. “We gaan al jaren naar wedstrijden in Engeland en Europa, en nooit hebben we miserie gehad. Nu gaan we naar één match in België en hij wordt voor dood achtergelaten.” Hij heeft daarom een duidelijke oproep. “Heb toch respect voor elkaar. Ik ben niet voor Club Brugge en heb in het stadion ook zitten roepen dat hun fans moeten zwijgen, maar als de match gedaan is moet je elkaar respecteren. Dat gebeurt zo in Engeland ook: daar lopen we voor en na de match tussen de fans van andere ploegen. Dat kan daar. Waarom hier dan niet? Dit moet aangekaart worden. Er moet weer respect komen. Stop alstublieft met dit gedrag.”

De politie en het parket kunnen de feiten nog niet bevestigen.