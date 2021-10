Kylian Mbappé schrikt zich een hoedje in spelerstunnel Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé eiste dinsdagavond een hoofdrol op tijdens de 3-2-zege van Paris Saint-Germain tegen RB Leipzig. Het scheelde niet veel of de Fransman was er niet bij. Toen de scheidsrechter voor de aftrap zijn fluitje even wilde testen in de Parijse spelerstunnel, schrok Mbappé zich op een haar na dood.