Vakbonden misnoegd over mogelijk ontslag van vaccinweigeraars: “We zijn geschokt”

Het advies van de ziekenhuizen om vaccinweigeraars in de zorg te schorsen en desnoods te ontslaan, valt niet in goede aarde bij de vakbonden. ACV Puls is “geschokt door de dreigende taal”. Het BBTK pleit ervoor om zorgpersoneel persoonlijk te motiveren om zich alsnog te laten vaccineren.

Eind augustus besliste het Overlegcomité om zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren in de strijd tegen het coronavirus. Maar eerst moesten nog enkele adviezen worden ingewonnen, waaronder van de Nationale Arbeidsraad (NAR), waarin vakbonden en werkgevers vertegenwoordigd zijn. Uit het advies blijkt dat de werkgevers sancties willen invoeren voor vaccinweigeraars, zoals schorsing of zelfs ontslag. Het is nu aan de regering van premier Alexander De Croo om daarover definitieve knopen door te hakken.

De vakbonden kantten zich binnen de NAR al tegen de voorstellen van de werk­gevers om over te kunnen gaan tot een ontslag. En ook nu zijn ze niet tevreden met de “dreigende boodschap”. “Het is erg schokkend dat men meteen met sancties uitpakt”, aldus Mark Selleslach, nationaal secretaris van ACV Puls. “Zeker op een moment dat het in de ziekenhuissector nog alle hens aan dek is. De boodschap ‘We gaan je gewoon buitengooien’ is dan ook zeer ongepast.”

Medische redenen

De christelijke vakbond onderstreept verder dat de meeste mensen in de zorgsector intussen gevaccineerd zijn. “Het merendeel van de vaccinweigeraars doet dat omwille van medische redenen”, klinkt het. Ook de socialistische vakbond BBTK benadrukt dat intussen in veel ziekenhuizen 99 procent van het personeel volledig gevaccineerd is.

“We hebben al een groot personeelstekort, dus wij pleiten ervoor om mensen persoonlijk aan te spreken en hen te motiveren om zich alsnog te laten vaccineren in plaats van te dreigen met schorsing of ontslag”, aldus Jan-Piet Bauwens, nationaal secretaris bij het BBTK.