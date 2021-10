Heel de wereld wil het tuinhuis dat Caspar voor zijn moeder bouwde: “Alles is twee keer fout gegaan voor het goed ging”

Hij had zijn diploma fysica op zak en stond op het punt om te gaan werken, maar eerst wilde Caspar Schols “even” een tuinhuis voor zijn moeder bouwen. Hij deed er een jaar over, maar ondertussen wil iederéén dat tuinhuis, en heeft hij daar tien mensen voor in dienst. “Niemand die me kan vertellen waar we over vijf jaar staan. Maar ik weet wel dat dit een enorm avontuur is dat nog niet is afgelopen.”