De Limburgse federale gerechtelijke politie heeft woensdagochtend in ons land 14 huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar een criminele organisatie. In Limburg was dat onder meer het geval in Borgloon en Heusden-Zolder. Er werden meerdere arrestaties verricht. In hetzelfde onderzoek werden ook huiszoekingen uitgevoerd in Nederland en Spanje.