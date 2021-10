Leon bundelt 689 foto's van Lommelse natuur in eerste fotoboek

“Rond 2011 begon ik te wandelen met mijn hond Bas. Ik genoot van de rust, maar vrijwel meteen was ik ook erg onder de indruk van de variatie en de uitgestrektheid van de Lommelse natuur” , vertelt Leon. “Spelenderwijs ontdekte ik als Lommelaar nieuwe horizonten binnen de eigen stadsgrenzen. Weerspiegelende plassen en kanalen, contacten met dieren, veranderende weersomstandigheden en de rijkdom van het wisselen van de seizoenen… Winter, zomer, lente en herfst hebben elk hun eigen wonderlijkheden en charmes. In het boek zal je hun specifieke charmes kunnen voelen en proeven.”

Leon is een bijzonder actief man en daardoor ook niet meteen een onbekende voor het Lommelse publiek. “Het is inderdaad zo dat mijn natuurbeelden al verschillende jaren regelmatig terechtkomen in de digitale streekkrant Internetgazet Lommel. Af en toe staan er personen op afgebeeld, maar ze waren nooit mijn mikpunt. Voor mij zijn ze eerder onderdeel van een sfeervolle foto.”

Streepje poëzie

Op welke manier is het boek opgebouwd? “Samen met lay-outer Karine Peeters heb ik geprobeerd alles thematisch te rangschikken, maar vooraf was het natuurlijk ook een hele klus om uit 140.000 foto’s een afwisselende, kleurige en veelzijdige selectie te maken”, zegt Leon. “Ik ben trots op het uiteindelijke resultaat: een 400 bladzijden tellend kijkboek. De thema’s zelf hebben we kort geduid, zonder te veel ruis van woorden, zodat de lezer als het ware doorheen het boek kan wandelen, in alle rust, rondkijkend en genietend van alles wat de Lommelse natuur te bieden heeft. Die natuur is trouwens voortdurend in evolutie. De invloed van de mens speelt daarin ook een rol. Daarom heb ik ook landschappen van enkele jaren geleden opgenomen in het boek, zodat de opmerkzame kijker die evolutie mooi kan meevolgen.”

Het boek van Leon is dan ook geen doorsnee fotoboek geworden. “We hebben gekozen voor een verzorgde uitgave in landschapsformaat (28 cm/21 cm), met dus in totaal 689 foto’s, waarvan een 150-tal in groot formaat. Een aantal daarvan heb ik bewerkt of er een eigen draai aan gegeven, andere zijn genomen vanuit soms onverwachte invalshoeken”, aldus Leon. “Af en toe komen die onverwachte invalshoeken ook uit de pen van Lommels dichter Danny Vandenberk. Hier en daar heeft hij een klein streepje poëzie toegevoegd, wat bijdraagt aan de serene sfeer. Het voorwoord wordt dan weer verzorgd door vier Lommelse (oud-)burgemeesters, daar ben ik best trots op.”

Eropuit trekken

Wat hij zelf verwacht van deze publicatie? “Goh, in de eerste plaats wil ik de lezer of kijker minstens enkele aangename momenten bezorgen. Het is een boek dat voor Lommelaars gevoelens zal teweegbrengen of herinneringen zal oproepen. Mensen die Lommel nog niet zo goed kennen, zullen dan weer versteld staan van de verrassende verscheidenheid van de foto’s. Als het even kan, zou ik de mensen ook willen stimuleren om er zelf eens op uit te trekken. Wandelen kan altijd en overal, ook in je eigen stad of dorp. Ik spreek uit ervaring. Even weg van de dagelijkse stress. Even stilstaan… een hele vooruitgang, zeg ik altijd.”

Meer info over het boek ‘689 Groeten uit Lommel’ is te verkrijgen via mail (leonvh1@gmail.com) of op www.leonvanham.com