KVG op bezoek in de bioboerderij De Kleinaart in Wellen

Een aantal KVG-leden van Alken, Wellen en Kortessem brachten een bezoek aan de bioboerderij De Kleinaart in Ulbeek. Bij het bezoek mochten ze ervaren dat de jonge bioboer Jon nog een mooie toekomst ziet in zijn biolandbouwbedrijf.

“Met veel passie gaf Jon uitleg en leidde hij onze groep rond langs zijn kippenhok op wielen, zijn serres en zijn fruitbomen, waar hier en daar nog een vergeten appeltje mocht geplukt worden”, klinkt het bij de KVG-leden. “In de serre waren de tomaten al vervangen door wintergroenten, die we rechtstreeks mochten proeven. Jon heeft nog heel veel plannen om nieuwe bomen aan te planten. Met een appelsapje konden we onze dorst lessen. En wie het wilde, kon in de biowinkel nog een appeltje voor de dorst aankopen.”