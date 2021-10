Kan je verse gist door droge gist vervangen? En wat met rijzen en zout? Drie bakvragen beantwoord

Verse gist (links) of droge gist (rechts) zijn inwisselbaar – maar niet zomaar. — © Shutterstock

Gist in een recept, dat klinkt vaak wat intimiderend. Maar dat hoeft het niet te zijn, met deze tips.

1. Instant of vers?

Instant gist is makkelijk verkrijgbaar en moet niet in de koelkast zoals verse gist, maar je kan de ene soort makkelijk door de andere vervangen. De verhouding instant gist versus verse gist is 1:3.

2. Zout

De volkswijsheid zegt dat zout niet in aanraking mag komen met gist, maar uit onderzoek blijkt dat dat best meevalt. Enkel bij toevoeging van grote hoeveelheden zout zou de werking van gist negatief beïnvloed worden.

3. Rijzen

“Op een warme plek laten rijzen”, lees je in veel recepten. Maar hoe warm is dat nu? Idealiter iets warmer dan kamertemperatuur (21 graden) maar ook niet warmer dan 30 graden. Sommige ovens hebben een speciale rijsfunctie.