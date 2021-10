K.H. Eendracht is Macht Bovelingen serveert vlaai en koffie met een wolkje muziek

“Door Covid-19 hebben we zoveel maanden moeten wachten om weer te mogen repeteren”, zegt voorzitter Patrick Neven. “Dankzij de aangeboden infrastructuur van gemeente Heers kon het in juni 2021 eindelijk weer: niet evident met twee meter afstand tussen de muzikanten. We besloten om voor onszelf twee uitdagingen in te bouwen. Dit koffieconcert was de eerste. In januari volgt uitdaging twee: een nieuwjaarsconcert. We weten intussen wat ons trouwe publiek graag wil: een energiek concert met herkenbare en soms ontroerende melodieën. Bovendien hebben we het geluk om op een prachtige dorpslocatie te mogen concerteren: de Sint-Annakerk van Bovelingen. In die stijlvolle setting komt de muziek nog meer tot zijn recht. Voor sommige jonge muzikantjes was het meteen hun vuurdoop. Ze hebben het prima gedaan en wij zijn erg blij met onze groei.”

Ook Ambitus, het eigen koor van de harmonie, droeg traditiegetrouw zijn steentje bij en knipoogde naar de naam van het concert met de hit ‘Een kopje koffie’. Na afloop niets dan glunderende gezichten, zowel bij het publiek als bij de muzikanten. Samen stapten ze richting buurthuis voor een heerlijk stuk taart. Er werd nog lang nagepraat, want ook na zo’n sombere tijd brengt muziek gelukkig nog steeds mensen samen en zorgt het voor (dorps)verbondenheid.