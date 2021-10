Amerikaanse journaliste krijgt Poetin en Russische media over zich heen: “Ze gedroeg zich als een seksobject”

Ze is “te knap” om zijn antwoorden te begrijpen. Ze is “een seksobject”, ingezet door de Amerikanen. Dat zeggen de Russische president Vladimir Poetin en Russische staatsmedia over een journaliste die de president vorige week interviewde. Zelf kan ze erom lachen.

Op het podium tijdens de Russian Energy Week in Moskou werd de Russische president Vladimir Poetin vorige week geïnterviewd door de Amerikaanse journaliste Hadley Gamble van nieuwszender CNBC. Dat interview verliep niet rimpelloos. Poetin zei meermaals dat ze hem niet begreep en slecht geïnformeerd was. “Ze is te mooi om mij te begrijpen”, zei hij bijvoorbeeld tegen het publiek. Een seksistische opmerking, zo vonden veel critici op sociale en in andere media.

Strakke jurk

© AP

Russische staatsmedia haalden na het interview fors uit naar Gamble. Zo schreven ze dat ze een Amerikaanse agente is die ingezet was om Poetin van zijn stuk te brengen. Het is daarom dat ze een strak kleedje droeg waarin haar armen en haar benen zo bloot waren, klinkt het. Of nog: “Ze gedroeg zich schaamteloos en richtte meermaals smachtende blikken naar president Poetin.”

Wat haar nog verweten wordt? Likken aan haar lippen, schudden met haar haren en pumps dragen om te doen lijken alsof haar benen langer zijn. En dat alles om Poetin dingen te laten zeggen waar hij spijt van kon krijgen, menen de Russen. Ze gedroeg zich volgens die media als een “seksobject”.

Wraak

© EPA-EFE

Nog volgens de Russen hebben de Amerikanen Gambley ingezet voor deze missie als wraak voor wat in 2019 gebeurde. President Poetin had toen een knappe tolk ingehuurd om de toenmalige president Donald Trump van de wijs te brengen.

Uitgebreid reageren op het voorval deed Hadley Gamble tot dusver niet. Ze hield het subtiel, door een foto van zichzelf te posten op Twitter en Instagram waarin ze een Russische krant vasthoudt waarop enkel haar benen en president Poetin te zien zijn. “Mijn beste kant”, schrijft ze erbij. Ze deelt ook een foto waarop te zien is hoe ze voor Poetin stapt. “Power walk”, staat erbij.