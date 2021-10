Vier agenten naar rechtbank doorverwezen voor dood van Simon (26) in politiecel

Vier Waalse politieagenten zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor een incident met fatale afloop in juli 2016. Toen kwam een 26-jarige festivalganger om het leven in een politiecel, enkele uren na zijn arrestatie. Dat meldt La dernière heure.

26 jaar was Simon Bachelet uit het Franse dorpje Saint-Chamassy toen hij in juli 2016 met vrienden naar het populaire alternatieve muziekfestival in Dour trok. Het verhoopte feest werd een desillusie: Simon belandde na het nemen van een hoeveelheid LSD en erg vreemde gedragingen in een politiecel in de nacht van 15 op 16 juli.

Een van de agenten die daar aanwezig was, zou aan de onderzoeksrechter verklaard hebben dat de twintiger “losgeslagen” was en “zijn hoofd in het toilet stak om langs daar te ontsnappen”. “Dat bracht ons aan het lachen. Na een paar uur kalmeerde hij.” Een dokter werd er niet bij gehaald omdat de man knikte telkens de agenten hem vroegen hoe het ging, zo verklaarden de agenten.

Maar toen zijn toestand na meer dan drie uur in de cel plots snel achteruit ging, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Nog eens zeven uur later overleed hij daar. De autopsie wees op een overdosis, maar de nabestaanden en de raadkamer zijn het daar niet mee eens. Zij dagen de vier agenten nu voor de rechtbank omdat die volgens hen de plicht hadden om medische bijstand te vragen, maar dat niet gedaan hebben. Schuldig verzuim is waar ze van verdacht worden, wat hen gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar kan opleveren. Ook de dealer die de twintiger de LSD verkocht, komt voor de rechter.