Tennisballen op bezoek bij KV Mechelen kosten Standard 8.500 euro

In de thuismatch tegen STVV op 25 september (1-2) gingen de poppetjes opnieuw aan het dansen op Sclessin. Na de gelijkmaker van Konaté gooiden supporters met bekers richting de STVV-spelers. In het begin van de match en op slag van rust hadden enkele fans ook al Bengaals vuur afgestoken. Deze incidenten leverden Standard 2.500 euro boete op.

Op het veld van KV Mechelen (3-1) een week later ontspoorde het opnieuw. Eerst gooiden Luikse fans met een aansteker naar de spelers. Na de 3-0 van Walsh smeten diezelfde supporters een vijftigtal tennisballen op het veld en werd er ook pyrotechnisch materiaal aangestoken. Daarop maande de stadionomroeper aan tot kalmte in de tribunes.

Tijdens de rust in Mechelen liep het opnieuw mis, want vlak voor het begin van de tweede helft liepen zes misnoegde supporters van Standard het terrein op om verhaal te halen bij hun spelers. Een van hen gaf Bastien een stevige por, en ging neus aan neus staan met Klauss en Bodart. Nadien namen de fans weer plaats in het bezoekersvak. Scheidsrechter Verboomen besloot de start van de tweede periode 10 minuten uit te stellen.

Veel antecedenten

Standard sloeg mea culpa, maar vroeg zich af of de verantwoordelijkheid voor de supportersongeregeldheden niet bij de thuisploeg KV Mechelen lag. “Elke club is verantwoordelijk voor haar eigen supporters”, pareerde het Disciplinair Comité, dat daarvoor naar UEFA-regels en BAS-uitspraken verwees. “Standard moet ervoor zorgen dat iedereen veilig naar een voetbalmatch kan gaan, maar slaagt daar niet in. Deze asociale feiten hebben geen plaats in onze sport.”

Het Disciplinair Comité verwees naar een hele hoop antecedenten om de maximumboete van 5.000 euro te rechtvaardigen. Daarnaast werd een voorwaardelijke boete van 1.000 euro - voor de feiten in de Clasico tegen RSC Anderlecht - ook effectief gemaakt. Samen met de boete voor de ongeregeldheden tegen STVV moeten de Rouches dus 8.500 euro ophoesten.