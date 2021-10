Nederlandse media lyrisch na demonstratie tegen Dortmund: “Dit Ajax kan ver komen in de Champions League”

Ajax heeft dinsdagavond brandhout gemaakt van Borussia Dortmund. De ploeg uit Amsterdam stuurde Axel Witsel en Erling Haaland met zware 4-0-cijfers terug naar Duitsland. De lof in de Nederlandse media woensdagochtend was groot.

De Telegraaf zag hoe Ajax wereldwijd “reclame maakt voor het Nederlandse voetbal”. Voor de wedstrijd staken de Amsterdamse fans vuurwerk af in de tribunes. “Vrijwel gelijktijdig met de mist die de Johan Cruijff ArenA verliet, verdween het ontzag voor Borussia Dortmund”, gaat het verder. “In een heerlijke wedstrijd stond er geen maat meer op het elftal van Erik ten Hag, dat met een klinkende zege een stevige basis legde voor de overwintering in het miljoenenbal”.

Volgens het Algemeen Dagblad is die overwintering in de Champions League alleen nog maar het begin voor Ajax. “Waar houdt dit op?”, bloklettert het AD. “Een verbluffend sterk Ajax speelde Dortmund compleet van de mat. De voetbalshow voedt het optimisme dat de club uit Amsterdam in de Champions League weer ver kan komen”.

© AD

Voetbal International zag hoe Ajax Dortmund met huid en haar opvrat. “De beoordelingen bij de Amsterdammers zijn dan ook zeldzaam hoog uitgevallen”. Elke speler van Ajax kreeg voor zijn wedstrijd een 9 van VI. “Van de uitblinkende doelman Remko Pasveer tot de wervelende linksbuiten Dusan Tadic. Ook trainer Erik ten Hag incasseert een 9”.