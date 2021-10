Engelse media zagen spelers van Club Brugge “gereduceerd worden tot figuranten”

In de Engelse kranten begrijpelijk veel lof voor Manchester City. Zo zag The Guardian “een genot was om naar te kijken met een tentoonstelling van aanvallend voetbal. De jongens van Philippe Clement werden gereduceerd tot figuranten in de grote Manchester City-show”.

City-jeugdproduct Phil Foden wordt door veel waarnemers bestempeld als de beste speler op het veld dinsdagavond. “Zelfs in dit team vol internationale sterren wordt hij stilaan even invloedrijk als Kevin De Bruyne”, zegt Peter Crouch in de Daily Mail. “Hij is amper 21 jaar, maar hij kan eender welke rol aan.”

“Lang moest meer verdedigen dan hij kon aanvallen”

In de Nederlandse media veel aandacht voor de glansprestatie van Ajax tegen Dortmund (4-0), al werden ook de Nederlanders van Club Brugge in de gaten gehouden. Zo stelde Voetbal International vast “hoe er veel gevaar kwam van de vleugelverdedigers van Manchester City”. Daardoor moest “Noa Lang meer verdedigen dan dat hij toekwam aan aanvallende acties”. Verder zag VI hoe blauw-zwart grote delen van de wedstrijd “lijdzaam moest toekijken” en was er lof voor de assist van Kevin De Bruyne.

Ook het Algemeen Dablad zag hoe Club Brugge amper in het stuk voor kwam tegen City. “De eerste dertig minuten kon Club Brugge hoop houden op een stunt, maar nadat Cancelo de bal door de benen van Mignolet tikt is die droom verdwenen”, aldus het AD. “De Belgen wisten weinig tot niks te creëren, terwijl bij City alles op rolletjes loopt. Zonder problemen combineren ze keer op keer door de Belgische verdediging.”