Zizou Bergs gaat er meteen uit in Antwerpen

Zizou Bergs (ATP 186) is er dinsdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de European Open, het ATP-toernooi in Antwerpen (hardcourt/508.600 euro). De 22-jarige Peltenaar, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel stond, verloor na een spannend duel in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3) van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 32), het zevende reekshoofd. Harris treft in de volgende ronde de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 50).

Bergs was de enige landgenoot die in het enkelspel op de hoofdtabel stond in Antwerpen. In het dubbelspel verloren Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans eerder dinsdag in de eerste ronde van de Franse tandem Nicolas Mahut/Fabrice Martin. Het werd 6-3 en 6-2.

Woensdag komen met Sander Gillé, Joran Vliegen en Xavier Malisse nog drie Belgen in actie in het dubbelspel. Gillé en Vliegen treffen in de eerste ronde het Argentijns-Spaanse paar Federico Delbonis/David Vega Hernandez. Malisse, die zijn comeback viert in Antwerpen, treft aan de zijde van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris het Australisch-Monegaskische duo Matt Reid/Romain Arneodo.

Lang wachten

“Ik heb een correcte wedstrijd gespeeld, het verschil was niet erg groot maar Lloyd Harris was simpelweg de beste speler vandaag”, zei Bergs na afloop van de wedstrijd. Hij zei ook het gevoel te hebben dat hij nog beter kan worden.

Bergs begon pas rond 22.30 uur aan zijn wedstrijd, omdat zijn wedstrijd gepland stond na die tussen Andy Murray en Frances Tiafoe. Die wedstrijd duurde maar liefst 3u44. “Het is zeker zo dat zo lang wachten energie vraagt”, aldus Bergs. “Ik was erg enthousiast dat ik kon spelen en ik dacht dat dat een voordeel kon zijn voor mij. Maar Lloyd heeft ervaring met ATP-toernooien.”

Die ATP-toernooien staan ook op het verlanglijstje van Bergs voor de toekomst. Hij steeg van de 528ste naar de 186ste plek op de wereldranglijst sinds de vorige editie van de European Open en hoopt zich verder te kunnen verbeteren. “Ik moet blijven werken”, zegt hij. “Ik heb het gevoel dat ik het niveau heb om opnieuw een goede prestatie neer te zetten waarmee ik kan stijgen in het klassement. Ik denk dat ik nog spelers uit de top 50 kan verslaan. Ik wacht op het goede moment”, aldus nog de Peltenaar, die nog niet weet hoe de rest van zijn jaar er zal uitzien. “Ik heb twee opties. Ofwel speel ik nog een Challenger-toernooi waardoor ik kan klimmen in het klassement, of ik neem vakantie om me goed voor te bereiden op het volgende seizoen.”