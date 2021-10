Wie pakje binnen 24 uur wil ontvangen, moet meer betalen: minister De Sutter pleit voor meerkost

Wie binnen de 24 uur thuis een online bestelling wil ontvangen, moet daar meer voor betalen. Daarvoor pleit minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), bevoegd voor Bpost, woensdag voor in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

In 2020 steeg de pakjesactiviteit bij Bpost met 56 procent, terwijl de brievenpost blijft dalen met 5 à 10% per jaar. Al die bestellingen, die vaak tot aan onze voordeur worden gebracht, zorgen voor steeds meer verkeer. Daarom wil vicepremier De Sutter de e-commerce vergroenen. Ze pleit voor een meerprijs op pakjes die binnen de 24 uur geleverd moeten worden. “Dat kan ook een ‘minderprijs’ zijn, als er géén haast bij is”, aldus de voogdijminister voor Bpost. “Als je in het midden van de nacht een arts nodig hebt, kost die consultatie toch ook meer?”

Daarnaast wil De Sutter zorgen dat de ‘last mile’ - de laatste kilometers die een pakje aflegt tot de uiteindelijke bestemming - duurzamer verloopt. Op dat finale stukje van het traject vindt volgens de minister de helft van alle CO2-uitstoot van pakjesbedrijven plaats. Ze vindt dat moet worden overwogen om zogenaamde ecozones op te richten aan de rand van de stad. Van daaruit gebeurt dan de verdeling naar lokale afhaalpunten. “De consument ligt er echt niet van wakker als hij een pakje 500 meter verder moet gaan oppikken.”

De Sutter wil ook een wettelijk kader uitwerken om de sociale en ecologische voorwaarden voor de hele sector gelijk te trekken. “Zo stimuleert de markt zelf hogere prijzen voor snelle leveringen en omgekeerd.”