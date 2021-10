Waarom de bladeren maar niet willen vallen, terwijl het al volop herfst is

Misschien viel het je ook al op tijdens een herfstwandeling: het is bijna Allerheiligen, maar er liggen nog maar amper bladeren op de grond. Dat heeft alles te maken met afgelopen zomer, die bijzonder nat was.

Wanneer bomen precies hun bladeren verliezen, hangt volgens natuurkundigen van een aantal factoren af: de boomsoort, de droogte, de daglengte, de lichtintensiteit en de temperatuur.

Zo hebben kastanjebomen en notelaars al wel een deel van hun bladeren verloren. Maar veel andere soorten staan nog groen en beginnen nu pas te verkleuren. “De natte zomer zorgt ervoor dat de bomen langer in ‘goede’ conditie blijven”, zegt wetenschappelijk directeur Koen Es van de Plantentuin van Meise. Hij wijst erop dat ze genoeg water hebben gekregen en die goed hebben kunnen bijhouden. Bijgevolg houden ze langer hun bladeren vast. Bovendien zorgde de natte zomer er ook voor dat bomen beter in staat zijn om weerstand te bieden tegen plaaginsecten als de letterzetter of de eikenprachtkever.

Wat voorafgaat aan de herfst, speelt voor bomen dus een belangrijke rol. “We maken het omgekeerde mee van vorig jaar. Door de droge en warme zomer toen, verloren bomen eind september en in oktober al massaal hun bladeren. Een gevolg van droogtestress”, zegt Nathalie Sterckx van Natuurpunt.

Het is sowieso een misvatting dat bomen in normale omstandigheden al in september hun bladeren verliezen. Volgens boomdeskundige Hans Verboven van Natuurpunt zijn oktober en november de maanden waarop we door een kleurrijk tapijt van afgevallen bladeren kunnen wandelen. “Maar veel hangt af van het weer. Als het stevig waait en de nachten kouder worden, kan het ineens snel gaan.”(tg)