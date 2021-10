Plots géén Odeurs in selectie Red Flames: “Dit komt hard aan”

Met Kosovo (donderdag) en Noorwegen (dinsdag) staan de Red Flames voor een belangrijk tweeluik in de WK-kwalificatiecampagne. Grote afwezige in de kern is doelvrouw Justien Odeurs. De Truiense, nochtans al jaren de nummer één, reageert verrast en teleurgesteld op haar niet-selectie. “Ik wil me nu extra bewijzen en een tandje bijsteken.”