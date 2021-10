Bestuurder belandt in rivier nadat ze zich van pedaal vergist maar kan rekenen op de hulp van heldhaftige omstanders

Een Chinese vrouw belandde vorige week in het water toen ze de rem met het gaspedaal verwarde. Haar auto schoot pijlsnel vooruit, ramde de vangrails en begon te zinken in de rivier. Gelukkig hadden enkele arbeiders van een nabijgelegen bouwwerf het ongeval gezien. Twee van hen sprongen onmiddellijk in het water en slaagden erin de vrouw te redden. Ze raakte niet gewond en bedankte de twee mannen overvloedig voor hun heldenmoed. Ook de lokale politie was onder de indruk.“In het water springen om iemand te redden is bewonderenswaardig”, klonk het.