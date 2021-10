Ajax veegt Dortmund-Belgen van de mat, Griezmann van held naar antiheld bij Atlético Madrid

Groep B

Liverpool schoot als een raket uit de startblokken tegen Atlético Madrid. Na nog geen kwartier spelen, stonden de Reds al 0-2 voor dankzij doelpunten van Mohamed Salah en Naby Keita. Maar toen ontbond Antoine Griezmann zijn duivels. De Fransman deed twee keer de netten trillen in het Wanda Metropolitano. Maar de aanvaller kreeg vlak na rust een rechtstreekse rode kaart.

Daardoor gingen Yannick Carrasco (90 minuten op het veld) en co in defensieve modus, maar Salah brak in de 78ste minuut de Madrileense gordel via elf meter: 2-3.

Alexis Saelemaekers stond opnieuw in de basis bij Milan, dat op zoek ging naar de eerste punten in de groepsfase na twee nipte nederlagen. Maar op bezoek bij FC Porto waren het vooral de Portugezen die probeerden te scoren, wat voor rust niet lukte ondanks dertien pogingen. Met doelpoging nummer achttien was het in de 65ste minuut dan toch raak, dankzij Luis Diaz.

In de stand is Liverpool koploper met 9 punten. Atlético en Porto hebben 4 punten, Milan 0.

Groep C

In Amsterdam stond de strijd om de leiderspositie in de groep op het spel. Ajax kreeg Borussia Dortmund over de vloer, met Thomas Meunier en Axel Witsel in de basis. Thorgan Hazard viel na 52 minuten, maar toen stond het al 2-0 voor de thuisploeg. Marco Reus klopte al vroeg zijn eigen doelman en Daley Blind verdubbelde de Nederlandse voorsprong. Na de pauze scoorde Antony de 3-0, nadat Erling Haaland de dwarsligger had geraakt. Sébastien Haller maakte het feestje helemaal compleet met de vierde Amsterdamse goal.

In de vooravond hadden Michy Batshuayi en Besiktas al een zware thuisnederlaag geleden. Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) had een doelpunt van Sebastián Coates eerst nog uitgewist, maar daarna scoorde de Uruguayaanse verdediger een tweede keer voor Sporting Lissabon. Via Pablo Sarabia en Paulinho werd het nog een pijnlijke 1-4-nederlaag voor de Turken.

In de stand gaat Ajax aan kop met 9 op 9. Dortmund telt 6 punten, Sporting 3 en Besiktas 0.

Groep D

Na de blamage voor eigen publiek tegen Sheriff Tiraspol moest Real Madrid wat rechtzetten op bezoek bij Shakthar Donetsk. En dat was maar een woord, blijkbaar. De Koninklijke, zonder Eden Hazard en met Thibaut Courtois tussen de palen, haalde het met 0-5 in Oekraïne. Vinicius Junior deed twee keer de netten trillen en ook zijn Braziliaans maatje Rodrygo scoorde, net als Karim Benzema. Shakthar-verdediger Serhiy Kryvtsov had voor rust een eigen doelpunt gemaakt.

Inter liet zich in Milaan niet verrassen door de stuntploeg uit Moldavië. Edin Dzeko scoorde op fraaie wijze (met een vluchtschot) de openingstreffer voor de Italiaanse kampioen. Sebastien Thill zette de bordjes na de pauze gelijk, maar via Arturo Vidal en Stefan de Vrij haalde Inter het met 3-1.

In de stand gaan Sheriff en Real aan kop met 6 punten, voor Inter met 4 en Shakthar met 1.