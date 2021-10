Archiefbeeld. Peltenaar Yvo Vanlessen (76) gaf in mei na achttien jaar opnieuw wiskunde omdat WICO Sint-Maria geen vervanging vond. — © Karel Hemerijckx

Hasselt

Momenteel zoeken Limburgse scholen nog 114 leerkrachten voor het secundair onderwijs. Ruim twee keer zoveel als vorig jaar. “Je moet al een believer zijn om nog in het onderwijs te staan”, zegt Carlo Geysens van scholengroep GO! Next.