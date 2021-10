Pep Guardiola nadat hij Club Brugge overklaste met City: “Kreeg tips van Kompany”

Pep Guardiola is niet altijd de vrolijkste thuis, maar na de 1-5-overwinning tegen Club Brugge kreeg de trainer van Manchester City de glimlach niet van zijn gezicht.

“Dit was goed, heel goed”, zei Guardiola met een stralend gezicht. “Dit was één van onze prestaties in Europa ooit. Het was niet dat Club Brugge niet goed was want wij waren heel goed. Club Brugge is een goed team. Ik zag ze tegen PSG en Leipzig en toen waren ze heel goed. Ze hebben veel kwaliteit, met Lang en Vanaken hebben ze topspelers. Behalve in de laatste vijf minuten in de eerste helft en de laatste tien in de tweede helft waren we uitstekend. Dat maakt iedereen heel blij.”

Vincent Kompany had als ex-speler van Manchester City zijn gewezen trainer ook wat geholpen. Ze hadden een telefoongesprek.

“Het is misschien een geheim maar ik heb Vinnie gebeld. Hij gaf me wat tips. Zo onderstreepte hij de kwaliteiten van Vanaken als spelmaker en wist me te vertellen dat die linkerverdediger (Nsoki, nvdr.) razendsnel is. Natuurlijk belde ik hem. Ik heb tijdens de interlandbreak Club Brugge ook goed bestudeerd, maar Vinnie weet er natuurlijk meer van.”

Geen slachtbank

Nu 1-5, wat wordt het dan over twee weken als Club Brugge naar het City of Manchester-stadion moet?

“Een heel andere wedstrijd, dat wordt het zeker”, voorspelde Guardiola. “In de Champions League spelen we altijd de derde en vierde wedstrijd tegen dezelfde tegenstander en mijn ervaring leert dat dit altijd compleet verschillende duels zijn. Ik ga Club Brugge nooit onderschatten. Trainer Philippe Clement zal zeker iets veranderen aan zijn speelplan. Ze hebben ook hun trots en zullen zich niet naar de slachtbank laten leiden. Maar wij hebben punten nodig. Als we straks na vier speeldagen negen punten hebben, dan staan we dicht bij overwintering. Dat heeft mijn ervaring ook geleerd.”

De Engelse pers had de mond vol over de 19-jarige invaller Cole Palmer, die veel kwaliteit toonde en ook scoorde. Guardiola had het in die zin ook over een 17-jarige landgenoot die bij City ook aan zijn doorbraak werkt.

“We hebben inderdaad veel jonge talenten die eraan komen. Daar hoort Romeo Lavia, die we bij Anderlecht weghaalden, ook bij.” (lvdw)