Harry Styles heeft rol in nieuwe Marvel-film te pakken

Na zijn rol in Christopher Nolans Dunkirk zal zanger Harry Styles (27) opnieuw op het witte doek verschijnen. Hij heeft namelijk een rol te pakken in een nieuwe Marvel-film.

De voormalige One Direction-zanger zal in de nieuwste Marvel-film Eternals de rol van Eros, de broer van Thanos, op zich nemen. Dat raakte pas bekend op de première van de film zelf. Styles verscheen in een scène die na de aftiteling pas te zien was.

Wanneer hij een meer uitgebreide vertolking van het personage zal mogen brengen, is momenteel nog niet geweten.

Eternals is een Marvel-film over onsterfelijke aliens met superkrachten. Ze leven al een eeuwigheid op aarde zonder dat de mensheid het weet. Nu moeten ze de aarde redden van een andere groep buitenaardse wezens. Spelen ook mee in de film: Angelina Jolie, Kit Harrington en Gemma Chan.

