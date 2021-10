European Open: Duitser Struff wacht Zizou Bergs op in tweede ronde

Jan-Lennard Struff (ATP 50) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van de European Open, het ATP-toernooi in Antwerpen (hardcourt/508.600 euro). De 31-jarige Duitser versloeg de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 45) na één uur en 46 minuten tennis in drie sets (6-3, 3-6 en 6-3).

Struff treft in de tweede ronde onze landgenoot Zizou Bergs (ATP 186) of de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 32), het zevende reekshoofd. Hun duel staat later op de avond geprogrammeerd.

Ook Lorenzo Musetti (ATP 69) staat intussen in de tweede ronde. De Italiaan versloeg in de eerste ronde in Antwerpen zijn landgenoot Gianluca Mager (ATP 67) na twee uur en negen minuten tennis in twee sets (7-6 (7/2) en 7-6 (7/3)). In de tweede ronde wacht voor Musetti opnieuw een Italiaan. Dan is topreekshoofd Jannik Sinner zijn tegenstander. Sinner was vrij in de eerste ronde.