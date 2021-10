Hans Vanaken laat hoofd niet hangen na pandoering door City: “Voor 4 op 9 hadden we vooraf getekend”

LEES OOK. Masterclass uit Manchester: Club Brugge krijgt vijf goals om de oren in de Champions League

“We hebben vandaag geen aanspraak kunnen maken op de overwinning”, aldus doelman Simon Mignolet. “Ik denk dat Man City een maatje te groot was. Dat kan gebeuren. In de eerste helft hadden we de eerste 20-25 minuten redelijk controle, maar ze scoren dan op de goeie momenten. Ze hebben veel kwaliteit en kregen ongelooflijk veel kansen. Dat is spijtig, maar een normaal resultaat. De match in Manchester? Dat is weer een andere wedstrijd. We kunnen hier lessen uit trekken. Het is de eerste keer dat we in de Champions League tegen zóveel kwaliteit spelen. Dan mag je geen foutjes maken, want dat straffen ze af. Dat deden ze heel goed en daar konden wij moeilijk iets tegenover plaatsen.”

“We zijn inderdaad overklast”, stelde doelpuntenmaker Hans Vanaken. “We wilden zo’n verlies vermijden door hoog druk te zetten. We wisten dat als ze daar konden doorspelen dat ze heel gevaarlijk kunnen zijn. Onze druk was niet goed genoeg en dan zie je hun klasse en dan krijg je deze uitslag. We liepen veel achter de bal aan en waren hem ook veel te snel kwijt. Door een slechte pass of te weinig beweging. Tegen PSG waren we rustig aan de bal toen we hem hadden, vandaag was dat niet het geval terwijl we lang moesten werken om de bal in bezit te krijgen.”

En nu, gaan voor plek drie? “Dat is moeilijk in te schatten”, klonk het. “Het zijn nog drie wedstrijden en we willen zo veel mogelijk punten halen. Vooraf werd wel eens gezegd dat we 0 op 18 zouden halen en we zitten nu aan 4 op 9. Daar mogen we zeer tevreden mee zijn. Vooraf hadden we daar direct voor getekend.”