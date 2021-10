Meuris & Co geven concert op de top van de mijnterril in Eisden. — © TV Limburg

Maasmechelen

Een soort van Indian Summer concert geven bovenop de mijnterril van Maasmechelen. Het is niet bepaald alledaags, maar het is exact wat Stijn Meuris komende zondag gaat doen. En dat samen met een gelegenheidsband met Gianni Marzo, Bart Van Lierde en Yves Meerschaert. Het idee bestond al een tijdje, om muziek te maken op één van de hoogste plekken in Limburg. En nu zondag is het dus zover.