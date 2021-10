Commissie Waals parlement zet licht op groen voor Covid Safe Ticket

Wallonië voert vanaf 1 november de uitgebreide coronapas in. Dat wil zeggen dat wie in het zuiden van het land naar een discotheek of fitnesscentrum wil of op restaurant of café gaat, vanaf dan een geldig Covid Safe Ticket zal moeten kunnen voorleggen. De pas zal ook nodig zijn in feestzalen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, beurzen en congressen en op evenementen met minstens vijftig mensen binnen, of 200 buiten.

De uitgebreide coronapas heeft dinsdagavond een eerste horde genomen met de goedkeuring in het bevoegde Waalse parlementscommissie. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot: aan de stemming ging een urenlange vragenronde vooraf. Ook binnen de meerderheid is niet iedereen overtuigd van het nut van het uitgebreide CST, al stemden PS en Ecolo uiteindelijk wel voor. Bij de MR was er minder twijfel te bespeuren. Die partij onthield zich nochtans tijdens eenzelfde stemming in het Brussels parlement. Daar zitten Franstalige liberalen in de oppositie.

Op de oppositiebanken kwam het verzet dinsdag vooral van de extreemlinkse PVDA. Het geld dat in de coronapas wordt geïnvesteerd kan beter naar de eerstelijnszorg gaan, klonk het daar. Het cdH onthield zich bij de stemming, omdat het de regeling te vaag vindt. De humanisten sluiten echter niet uit dat ze het uitgebreide CST bij de plenaire stemming wél steunen, op voorwaarde dat er verduidelijkingen komen.

De tekst staat woensdag al op de agenda van de plenaire vergadering in Namen. De goedkeuring zou normaal gezien geen problemen mogen opleveren.