Lokale radiomakers mogelijk naar assisen voor laster via Facebook

Alles kadert binnen de concurrentiestrijd tussen twee lokale radiostations uit Tielt en Aalter. In augustus 2020 legde de bezieler van Radio Meteor bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijkepartijstelling neer tegen twee mensen van Radio Caraad. In openbare Facebookgroepen zouden de verdachten lasterlijke uitlatingen gedaan hebben over de concurrenten. Het conflict heeft alles te maken met de vergunning die Meteor binnenhaalde om via de FM-band te mogen uitzenden.

Het parket besliste uiteindelijk om voor beide mannen de verwijzing te vragen naar het hof van assisen. De zaak kwam in april al een eerste keer voor de raadkamer, maar toen vroeg de verdediging nog om bijkomend onderzoek. Woensdagochtend zal de zaak wel behandeld worden. Als de raadkamer oordeelt dat de verdachten zich inderdaad voor een volksjury moeten verantwoorden, zal het dossier eerst naar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling gestuurd worden. De verdediging zal aandringen op de buitenvervolgingstelling van de radiomakers.