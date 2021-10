“Ochtend verloopt droog, in de loop van de voormiddag kan het regenen”

Vanochtend blijft het droog. In de loop van de voormiddag kunnen er al enkele buien van zuidwest naar noordoost over onze provincie schuiven. Naarmate de dag vordert vergroot de kans op fellere buien. Het is niet uitgesloten dat er in de loop van de avond zelfs ergens onweer bij komt kijken.

Met maxima rond 19 of lokaal misschien 20°C is het zeer zacht voor de tijd van het jaar.

De wind wakkert verder aan tot gemiddeld 5 Beaufort met overdag soms rukwinden rond 60 km/u. ‘s Avonds kan het tijdelijk wat rustiger worden.

In de nacht naar donderdag ontstaan er over een lijn van Calais tot Texel verschillende randdepressies welke vervolgens in sneltreinvaart richting het oosten zullen trekken. Aan de zuidkant van deze kleine lagedrukkernen kan er soms een venijnig windveld komen te staan met kans op rukwinden tot 80 a 90 km/u. De vorm en koers van deze systemen wordt cruciaal voor de maximale windstoten die we in Limburg uiteindelijk mogen verwachten. Rondom de kernen circuleren er ook stevige buien met daarbij tevens kans op onweer.

Pas in de loop van woensdag zullen we een beter zicht krijgen op de ontwikkelingen voor de nacht naar donderdag. Bij dit soort situaties met belangrijke verschillen over korte afstanden worden de beslissende details pas kort voor de feiten duidelijk.

