Dankzij twee kleine microfoontjes op de Perseverance weten we nu hoe het klinkt op Mars. Zo horen we nu hoe de wind raast op de rode planeet en hoe de Marsrover over het oppervlak rijdt. Nasa heeft in een nieuwe video beelden van Mars gecombineerd met het geluid dat Perseverance er heeft opgenomen. Bekijk het in de video hierboven.