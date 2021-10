Beringen/Maasmechelen/Peer/Scherpenheuvel-Zichem

Een van de twee winkeldieven die anderhalve week geleden gearresteerd werden na een diefstal in de Amerikaanse Stock in Maasmechelen, is in april nog veroordeeld voor een tiental andere diefstallen. Onder meer in de Amerikaanse Stock in Paal stal hij een jaar geleden enkele machines.