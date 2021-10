Vrouw bevalt op haar 70ste van eerste baby: “Een van de zeldzaamste gevallen die ik ooit heb gezien”

De Indiase Jivunben Rabari (70) en haar echtgenoot Maldhari (75) zijn al 45 jaar getrouwd en wilden hun liefde graag bekronen met een baby, maar dat lukte niet. Het koppel had al enkele ivf-pogingen achter de rug, maar Jivunben raakte maar niet zwanger. Tot ze bij dokter Naresh Bhanushali aanklopten: “Ik zei hen dat het onmogelijk was op hun leeftijd, maar ze drongen aan.” Hun vastberadenheid loonde uiteindelijk: zopas is Jivunben bevallen van haar eerste zoontje. “Dit is een van de zeldzaamste gevallen die ik ooit heb gezien”, aldus hun dokter.