Patrick Lefevere lonkt naar Vuelta voor Remco Evenepoel: “Eén grote ronde per jaar is genoeg voor hem”

“Het idee is dat Remco de Vuelta rijdt, eerder dan de Giro”, zegt Lefevere. “Het zou een fout zijn om hem zowel in Italië als in Spanje op te stellen. Remco zal dan nog altijd maar 22 zijn. Eén grote ronde per jaar is genoeg voor hem. Hij is niet op jonge leeftijd beginnen fietsen zoals Tadej Pogacar.” De Vuelta staat in 2022 van 19 augustus tot 11 september geprogrammeerd.

Volgens Lefevere wordt het doel van Evenepoel volgend jaar om rittenkoersen van zes tot acht dagen te winnen. “Zoals de Tirreno-Adriatico (7 tot 13 maart), de Dauphiné (5 tot 12 juni) of de Ronde van Zwitserland (12 tot 19 juni)”, klinkt het.

In 2021 won onze landgenoot acht wedstrijden, waaronder de Rondes van België en van Denemarken en de Brussels Cycling Classic.