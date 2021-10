Remco Evenepoel pakt eindelijk vakantie: “Ik heb dit nodig omdat ik al anderhalf jaar non-stop aan het werk ben”

Op 8 mei maakte de 21-jarige Oost-Vlaming zijn wederoptreden in het peloton na zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije. De Giro verliep tien dagen redelijk goed, maar dan was het over. Met nog een valpartij in een afdaling erbovenop. Evenepoel herstelde zich echter snel met onder anderen zilver op het BK tijdrijden, de eindzeges in de Baloise Belgium Tour en Ronde van Denemarken, en solozeges in de Druivenkoers en Brussels Cycling Classic.

Maar na een incidentrijke WK-week zat er dit weekend niet meer in dan een vijfde plek. “Niet het resultaat dat ik verwacht had als ik eerlijk ben”, aldus Evenepoel bij La Dernière Heure. “Het was een heel lang seizoen en ik begin vermoeid te raken. Ik heb lang getwijfeld om hier te starten want ik voelde me best moe na de Ronde van Lombardije, maar ik ben blij dat ik hier mijn seizoen kon afsluiten. Het is de plek ik drie jaar geleden de overwinning pakte bij de junioren, in de regenboogtrui als wereldkampioen.”

Geduld

Maar nu is het dus eindelijk even tijd voor vakantie. “Daar ben ik heel blij mee. Drie weken zullen me goed doen, zowel fysiek als mentaal. Naar waar ik ga? Dat is geheim (lacht). Ik heb dit nodig omdat ik al anderhalf jaar, sinds mijn val, non-stop aan het werk ben. En daarvoor natuurlijk ook. Met een seizoen als dit, inclusief de lange revalidatie, zit je met naschokken. Maar ik moet content zijn met mijn terugkeer op het hoogste niveau. Ik heb het al vaak herhaald, maar ik kon veel zwaarder gewond zijn geraakt. Of nog erger. Ik wil de positieve kant van het verhaal bekijken. Enkele weken na de Spelen ging het echt goed, wat me een goed gevoel gaf. Daarmee kan ik de winter in. Het werk dat ik erin stak, bracht op. Nu moet ik opnieuw aan het werk, na mijn vakantie. Daar wil ik nu nog niet aan denken, maar in december gaan we naar Calpé met het team.”

Tot dan en ook daarna predikt Evenepoel geduld. “Ik ben teruggekomen op het best mogelijke niveau”, klinkt het. “Op een zeer goed niveau, maar niet waar het team en ik hoopten en wilden staan. We weten dat ik meer kan, maar soms moet je wat meer geduld hebben. Het komt wel. Met de benen, amusement en een probleemloze winter. Ik moet nog enkel stappen maken om Tadej Pogacar, Egan Bernal en Primoz Roglic te kunnen uitdagen, laat staan ze te verslaan. Ik hoop dat dit komend seizoen al het geval kan zijn.”