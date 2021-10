Het is al de hele dag aanschuiven geblazen voor een coronatest op ’t Stift in Bree. De meeste mensen komen uit Oudsbergen. — © Patrick Brebels

Bree

De voorpost voor coronatests in het vroegere Medisch Centrum Huisartsen op ‘t Stift in Bree draait momenteel op volle toeren. “Er wordt dezer dagen aan de lopende band getest”, aldus huisarts Kristof Jeunen. Oorzaak is de uitbraak na de kermis in Meeuwen.