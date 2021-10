European Open: Alex de Minaur en Benoît Paire sneuvelen meteen in eerste ronde

Alex de Minaur (ATP 26), verliezend finalist vorig jaar op de European Open, is er dinsdag verrassend niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De 22-jarige Australiër, het zesde reekshoofd, verloor in zijn eerste duel in Antwerpen in twee sets (6-4 en 6-0) van de twintigjarige Amerikaanse kwalificatiespeler Brandon Nakashima (ATP 79).

De Minaur haalde vorig jaar de finale in Antwerpen, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in de Fransman Ugo Humbert. Die verdedigt zijn titel dit jaar niet. Nakashima treft in de tweede ronde een andere kwalificatiespeler Henri Laaksonen (ATP 99).

De 29-jarige Zwitser verraste op zijn beurt de Fransman Benoît Paire (ATP 47). Laaksonen won in drie sets (4-6, 6-0 en 6-3).

Ook Opelka moet meteen inpakken

Het blijft verrassingen regenen op de European Open tennis (hardcourt/508.600 euro). Na de uitschakelingen van de Australiër Alex de Minaur (ATP 26) en de Fransman Benoît Paire (ATP 47) eerder op de dag is ook het toernooi van Reilly Opelka (ATP 25) al na één wedstrijd voorbij.

De 24-jarige Amerikaan, het vijfde reekshoofd, verloor in de eerste ronde na één uur en twaalf minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4) van zijn landgenoot Jenson Brooksby (ATP 70), die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte.

Brooksby strijdt voor een plaats in de kwartfinales met de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 62), die maandag de maat nam van de Australiër Alexei Popyrin (ATP 75).