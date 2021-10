Speelgoedwinkel verzwaart knuffels en puzzels met stenen om toeslag van Bpost te vermijden

Wie bij speelgoedwinkel Kiki in Sint-Antonius, bij Zoersel, een knuffel of puzzel online bestelt, krijgt daar nu ook een beschilderde steen of zelfs een papieren zakje vol keien bij. “Dat is de enige manier om de densiteitstoeslag te ontlopen die Bpost vorig jaar invoerde voor pakjes die te weinig wegen”, legt zaakvoerster Pascal Schupp uit.

De densiteitstoeslag van Bpost heeft tot doel minder ‘lucht’ in pakjes te steken en zo ruimte te besparen. Dat is beter voor het milieu, maar mist volgens de zaakvoerders van speelgoedwinkel Kiki volledig zijn doel.

“De densiteitstoeslag wordt berekend op de verpakkingsdichtheid”, zegt zaakvoerster Pascal Schupp. “Het gewicht van een pakje moet dus groot genoeg zijn in verhouding tot het volume van een pakket. Ik snap dat het frustrerend is voor de post als een paar sokken in een grote doos wordt verstuurd. Webshops die zware spullen verzenden, zoals hondenvoer, hebben geen last van die densiteitstoeslag. Maar wij versturen lichte knuffels, puzzels of gezelschapsspellen. Je kan zo’n knuffel niet opplooien of bijeenfrommelen.”

Het gevolg: de speelgoedwinkel steekt nu beschilderde stenen in de pakjes om de toeslag te vermijden. “We zijn op het idee gekomen onze pakjes zwaarder te maken door stenen toe te voegen. Absurd, maar het werkt.”

De beschilderde keien. — © rr

Schupp steekt er ook één beschilderde kei bij en een briefje met uitleg zodat kinderen thuis zelf aan de slag kunnen om stenen te beschilderen.

Centiemen

Medezaakvoerder Roeland Ruelens begrijpt het niet. “Wij zijn een winkel gespecialiseerd in duurzaam speelgoed. We bestellen onze pakjes in de buurt met de bakfiets. Maar dat kunnen we niet overal doen. Ik kan me voorstellen dat postbodes liever geen met keien verzwaarde dozen moeten bestellen. Een zwaarder geladen wagen verbruikt meer brandstof en is slechter voor het milieu.”

Op 30 en 31 oktober viert Kiki zijn negende verjaardagsweekend, met kortingen. “We verwachten dan heel wat bestellingen, en bijgevolg ook meer pakjes. Hopelijk kan Bpost tegen dan die toeslag herzien.”

Maar Veerle Van Mierlo van Bpost blijft de densiteitstoeslag verdedigen, als stimulans om bedrijven kleinere pakjes te laten maken. “Er wordt nu nog te veel lucht verstuurd. Koerierdiensten hanteren eenzelfde toeslag. Het gaat trouwens om luttele centiemen, men mag niet overdrijven.”

“Inderdaad ongeveer 25 cent per pak, maar als je duizend pakjes verstuurt, loopt dat toch op”, zegt Schupp. “Post.nl heeft die densiteitstoeslag teruggeschroefd en ons de centen terugbetaald. Zo kan het dus ook.”

Intussen blijft Pascal keien rapen. “Op de parking van Bpost liggen er veel en de verleiding is groot. Maar ik zal het daar maar laten.”