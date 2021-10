Beginnende bestuurders krijgen tijdelijk 4 maanden extra de tijd voor terugkommoment

Sinds een aantal jaar moet wie zijn of haar rijbewijs B haalt zes tot negen maanden later een terugkommoment volgen, een verplichte opleiding van vier uur. Door de coronapandemie waren de erkende instellingen echter lange tijd gesloten. Heel wat beginnende bestuurders hadden daarom extra tijd gekregen tot eind september van dit jaar.

Maar omdat veel mensen tot het allerlaatste moment hebben gewacht om zich in te schrijven, of het zelfs gewoon niet hebben gedaan, is het nog altijd erg druk in de twintig erkende centra, betreurt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De Open VLD-minister heeft daarom beslist om andere beginnende bestuurders vier maanden extra de tijd te geven om het terugkommoment te volgen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die recent hun rijbewijs hebben behaald het terugkommoment niet kunnen volgen binnen de voorziene termijn en in de problemen komen door het uitstelgedrag van anderen”, zegt ze.

Concreet gaat het om alle bestuurders van wie de toegewezen termijn afloopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022. Zij krijgen vier maanden extra de tijd bovenop de uiterste datum waarop ze het terugkommoment kunnen volgen. Wie dat bijvoorbeeld normaal gezien ten laatste op 9 november moet doen, krijgt nu nog tijd tot en met 8 maart volgend jaar.

Dat geldt ook voor de beginnende bestuurders die hun terugkommoment al gemist hebben en een tweede termijn van twee maanden hebben gekregen die afloopt tussen 1 oktober en 30 november van dit jaar. Zij betalen sowieso wel al een toeslag van 51 euro bovenop de gewone kostprijs van het terugkommoment, die 103 euro bedraagt.

Voor de groep bestuurders die uitstel had gekregen tot 30 september maar het terugkommoment dan toch niet tijdig heeft gevolgd, wordt de handhavingsprocedure opgestart. Zij riskeren een boete die kan oplopen tot 4.000 euro. Hoe groot die groep precies is, is niet duidelijk. Begin augustus was nog sprake van 16.000 mensen die tegen eind september nog een terugkommoment moest volgen.

Peeters doet intussen een oproep aan alle beginnende automobilisten. “Het terugkommoment is verplicht. Talm niet en schrijf je tijdig in, alleen zo vermijd je een toeslag en mogelijke boetes.”