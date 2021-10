Privéfoto van feestende prinses Alexia veroorzaakt opschudding in Nederland

De Nederlandse prinses Alexia, de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, volgt momenteel les aan het Atlantic College in Wales. Naast leren is er over het kanaal ook tijd om te feesten, zo blijkt uit een foto van een opgemaakte royal. Dat beeld verscheen afgelopen weekend op een Nederlandse site, maar dat is eigenlijk strikt verboden …

Oproer bij onze noorderburen, want daar is de mediacode geschonden. Die houdt in dat er geen privéfoto’s van de leden van de koninklijke familie mogen verschijnen. Nooit. Nergens. Om hun levens goed af te schermen van de buitenwereld. De site Ditjes en Datjes zondigde tegen de regel en plaatste wél een onofficiële foto online van een feestende prinses Alexia in Wales, waar onze kroonprinses ook schoolliep. Op het beeld draagt de 16-jarige royal een vuurrode body in kant en een zwarte minirok. “Amalia gaat los op nieuwe school”, luidt de begeleidende kop.

Momenteel is niet bekend wat de gevolgen zijn voor de site. Volgens andere Nederlandse media is het wel waarschijnlijk dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), het overheidsorgaan dat zich bezighoudt met voorlichting over het Koninklijk Huis, de redactie nog zal berispen. Een mogelijk gevolg van de publicatie zou kunnen zijn dat de journalisten die de mediacode niet respecteerden niet langer welkom zijn op (foto)gelegenheden die wel officieel zijn.

Het is niet de eerste keer dat de mediacode wordt gebroken. In 2015 verscheen een foto van koning Willem-Alexander en zijn dochters Amalia en Alexia tijdens een dinertje bij McDonald’s. Het beeld werd gemaakt door de Nederlandse journalist Kamran Ullah en verdween kort erna weer. Intussentijd hadden andere buitenlandse media het kiekje wel al verspreid. Iets recenter - vorig jaar - werd RTL Boulevard op het matje geroepen door de RVD. Na de uitzending werd een foto van prinses Amalia in een kerstmusical getoond, die van het Instagram-account van de Koninklijke Schouwburg Den Haag was geplukt.