Chelsea-trainer heeft medelijden met “mentaal uitgeputte” Romelu Lukaku: “Misschien pauze nodig”

Er wordt op Stamford Bridge tegenwoordig maar over één ding gesproken: ‘Big Rom’, de duurste inkomende transfer ooit van Chelsea, die al zes wedstrijd niet kan scoren. Na zijn uitstekend begin met meteen vier doelpunten staat de Rode Duivel dus al een tijdje droog.

LEES OOK. Hoe het bij Chelsea bijna meer over Lukaku dan over de koppositie gaat: “We moeten leren hoe we Romelu efficiënt kunnen gebruiken”

“Lukaku past zich aan aan de ploeg en de ploeg past zich aan aan Lukaku”, aldus trainer Thomas Tüchel na de competitiepartij tegen Brentford. “Maar op dit moment zijn wij nog aan het leren hoe Romelu de ruimte zoekt en hoe we hem het meest efficiënt kunnen gebruiken.”

Een dag later kreeg de Duitse oefenmeester opnieuw vragen over zijn prijsschutter. “Op dit moment denk ik dat Lukaku een beetje overplayed is”, stelde Tüchel op zijn persconferentie. “Ik vind dat hij in te veel competities heeft gespeeld afgelopen zomer. Met zijn land dan vooral. Hij moest de Nations League spelen en hij is zo’n fantastische atleet, plus enorm competitief, dat hij het nooit rustig aan doet. Hij wil altijd en overal winnen. Lukaku wilde een goed EK spelen met België en daarna ook de Nations League, dus het was een belangrijke periode voor hem. Persoonlijk betekende het veel voor hem, dus hij pakte alles enorm serieus op. Hij legt zoveel druk op zijn schouders.”

© ISOPIX

Medelijden

Volgens Tüchel vreet de opeenvolging aan wedstrijden niet alleen fysiek aan Lukaku.

“Hij zit voortdurend met die dingen in zij hoofd, dus ik denk dat hij mentaal wat uitgeput is”, klinkt het. “Niet dat we ons daar heel veel zorgen over maken, maar hij kan niet volledig genieten van voetballen zonder kopzorgen. Lukaku is wat overplayed. Dat is een cruciaal punt nu. Het is moeilijk om te beoordelen of hij een pauze nodig heeft of je hem net moet blijven opstellen.”

De Chelsea-trainer heeft zelfs een beetje medelijden met de Rode Duivel. “De volgende internationale break (midden november, nvdr.) komt er alweer aan en ik voel met hem mee, net zoals met spelers als Jorginho en Mason Mount. Die zien echt af omdat ze veel gewicht op hun schouders moeten dragen bij hun nationale teams. Daar houden ze van en dus gaan ze die uitdaging aan, maar als je 1.000 wedstrijden per jaar moet spelen, dan wordt het een beetje zwaar.”