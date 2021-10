Marc-Marie Huijbregts testte gezichtsbehandeling met urine: de zin en onzin over deze bijzondere facial

Je ochtendurine opvangen in een bekertje en vervolgens enkele druppels op je gezicht smeren: de Nederlandse cabaretier Marc-Marie Huijbregts deed het vroeger, zo bekende hij in de eerste aflevering van De slimste mens ter wereld. Is dat slim? En vooral: werkt het? We zochten het uit.

Hoewel het in eerste instantie niet uitnodigend lijkt om urine aan te brengen op je gezicht, heeft Marc-Marie Huijbregts wel gelijk dat het iets doet met je huid. “Urine bevat zowel urinezuur, wat een peelend effect heeft, als ureum, wat een voedend effect heeft. Dat is de theorie erachter, maar de praktische toepassing is eerder beperkt. Om een goed hydraterend effect te hebben dienen crèmes minstens 5 procent ureum te bevatten. Urine bevat vaak minder. Ook voor het urinezuur zijn er krachtigere alternatieven zoals retinoïden of glycolzuur beschikbaar”, zegt dermatoloog Sven Lanssens.

Dan komt er in de praktijk ook nog een luik veiligheid bij kijken. “Urine op zich is steriel, maar om het uit de blaas te krijgen moet het door de urineleider. Die is niet steriel. In de buurt van de urineleider zitten bacteriën zoals E. coli, streptokokken en stafylokokken. Dat zijn ook bacteriën die bijvoorbeeld voorkomen bij urineweginfecties”, klinkt het. Die bacteriën kun je dus transporteren naar je gezicht. Dat zal volgens de dermatoloog meestal geen grote problemen veroorzaken. Tot die bacteriën in de haarworteltjes van je gezicht terechtkomen of op een stukje huid dat al geïrriteerd is, want dan kan er een infectie ontstaan. Conclusie? Er zijn betere en veiliger alternatieven dan druppeltjes plas op je gelaat.

Eerder liet Els Van Autryve, dermatoloog bij AZ Maria Middelares in Gent, al in een interview met deze krant weten dat pure urine een wisselende pH-waarde kan hebben, wat uiteenlopende effecten kan teweegbrengen op de huid. “Als je dan toch een natuurlijk product wil gebruiken dat de huid verwent, kies je beter voor middelen met fruitzuren”, adviseerde ze toen.