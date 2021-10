Opmerkelijk proces: twee schaarsgeklede vrouwen die pizzakoerier aanrandden voor rechter

“Dit is toch de ultieme droom van elke pizzabezorger?”, verklaarde een 25-jarige vrouw die samen met een vriendin een pizzakoerier heeft aangerand aan de politie. Toch staan de twee vrouwen terecht omdat de pizzabezorger 17 jaar was op het moment van de feiten en dus minderjarig. Ze moeten zich nu verantwoorden voor het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno.

Cato van der K. uit Alkmaar en Michelle de K. uit Amsterdam, allebei 25 jaar oud, hielden samen met minstens één man een seksfeestje thuis in Alkmaar. Alcohol en lachgas moesten alle remmingen wegnemen. En alles werd ook gefilmd.

Ook toen ze honger kregen en een pizzabezorger pizza’s kwam leveren, bleef de camera lopen. Michelle de K. ging opendoen. Ze droeg enkel een string en een badjas die openstond zodat haar borsten bloot waren.

Ze nodigde de pizzabezorger uit om binnen te komen en in de hal pakte ze hem bij zijn geslachtsdeel en “verrichtte ze seksuele handelingen”, zo staat in het proces-verbaal. Cato van der K., die ook weinig kleren droeg, filmde alles op die tweede mei 2020.

De pizzabezorger had de indruk dat er een pornofilm werd gedraaid in de woning, zo blijkt uit zijn verklaring. De jongen, die een misbruikverleden heeft, raakte naar eigen zeggen in paniek, zo verklaarde hij aan de politie. Hij had immers gezien dat een van de vrouw alles had gefilmd en vreesde dat de beelden zouden worden verspreid. Of dat effectief gebeurd is, heeft de politie niet kunnen achterhalen.

Kinderporno

Omdat het slachtoffer minderjarig was op het moment van de feiten, moeten de twee vrouwen zich nu verantwoorden voor de rechter. En de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie is niet min: het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno.

Michelle de K. heeft spijt, zegt ze. “Ik heb er niet over nagedacht. Dit had niet mogen gebeuren.” Maar tegelijk zegt ze het gevoel te hebben “dat die jongen het leuk vond”. Ook suggereert ze dat hij deels zelf schuld heeft. “Het was niet gebeurd als hij de woning niet was binnengekomen”, klinkt het.

De pizzabezorger, die intussen meerderjarig is, zegt dat hij de woning is binnengegaan omdat hij werd uitgenodigd door de pikant geklede dames en dat een van de twee vrouwen onmiddellijk handtastelijk werd.

De advocaat van de vrouw zal de vrijspraak vragen.