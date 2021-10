Man overleden na ongeval in Plopsaqua

De veertigjarige man die afgelopen week in moeilijkheden kwam in het waterpretpark Plopsaqua in Hannuit is overleden. Dat meldt SudInfo. Sinds het ongeval verkeerde de man in kritieke toestand.

De veertigjarige man kwam afgelopen week in moeilijkheden in het opvangbassin van de wilde rivier in het waterpretpark. Op bewakingscamera’s was te zien hoe de man om hulp zwaaide, maar door niemand opgemerkt werd.

De man zonk naar de bodem van het bad en bleef daardoor een vijftal minuten onder water. Dat meldt het parket van Luik. Enkele minuten later kon hij toch gered worden.

De man was buiten bewustzijn toen hij uit het water werd gehaald. Hij werd 20 minuten lang gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Sinds het ongeval was de man in kritieke toestand. Dinsdagochtend kwam het bericht dat hij overleden is. Dat meldt Sudinfo. Er werd al een klacht ingediend en een proces-verbaal opgesteld tegen de inrichting en de redders voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar.

