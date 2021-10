Nederlandse recensent die schrijfsters persoonlijke berichtjes stuurde, krijgt schadevergoeding

Literair journalist Arjan Peters is ten onrechte door de Nederlandse krant De Volkskrant ontslagen. Dat heeft het hof in Amsterdam in hoger beroep beslist. Volgens het hof is de positie van de redacteur “ernstig aangetast.” Hij krijgt een schadevergoeding.

Peters werd vorig jaar door meerdere vrouwelijke schrijvers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact zoeken met schrijfsters, wat ongebruikelijk is bij boekbesprekingen waar oordeelsvorming onafhankelijk tot stand moet komen. De Volkskrant was naar de rechter gestapt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Die oordeelde uiteindelijk dat de arbeidsovereenkomst van Peters mocht ontbonden worden. De journalist ging in beroep.

Het hof van beroep oordeelt nu dat het arbeidscontract van Peters niet hersteld wordt, maar zegt wel dat zijn positie als redacteur ernstig aangetast is. Hij krijgt daarom een schadevergoeding van 370.000 euro, bovenop de vergoeding van 32.000 euro die de rechter eerder al toekende.

Volgens de rechtbank staat het vast dat de redacteur meerdere vrouwelijke auteurs berichten heeft gestuurd via Facebook Messenger. “De berichten gingen over op zichzelf werkgerelateerde onderwerpen, maar waren te gemeenzaam van toon en zijn soms op nachtelijke uren verzonden”, klonk het. “Het is begrijpelijk dat de auteurs daarvan last hebben gehad, vanwege hun afhankelijkheid als schrijver van het oordeel van een recensent.”

De redacteur had zich van deze contacten moeten onthouden en hij is zich volgens de rechtbank onvoldoende bewust geweest van de impact die zijn gedrag had op de auteurs. De rechtbank oordeelde wel dat er geen sprake was van misbruik van de machtspositie. En dat zeker niet op stelselmatige basis.

“Ten onrechte”

Ook heeft Peters volgens de rechtbank niet “willens en wetens” gelogen toen hij geconfronteerd werd met de verwijten. “De Volkskrant heeft ten onrechte het vertrouwen in de redacteur opgezegd zonder dat een extern, onafhankelijk onderzoek had plaatsgevonden. Het wegvallen van het vertrouwen van de Volkskrant in de redacteur is alles bij elkaar onterecht geweest en kan de ontbinding niet dragen”, aldus het hof.