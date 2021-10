Lotto Soudal-topman John Lelangue maakt de balans op: “Ik kan niet zeggen dat 2021 een goed seizoen was voor ons”

De algemeen manager van Lotto Soudal John Lelangue kon tijdens een persmoment niet alleen de verlenging van de deal met fietsconstructeur Ridley voorstellen. Lelangue blikte even terug naar het afgelopen seizoen en keek ook al even vooruit naar wat 2022 moet brengen.

“Ik kan niet zeggen dat 2021 een goed seizoen was voor ons. Wij behaalden wel enkele zeer mooie overwinningen in de WorldTour, onder andere met Caleb Ewan, maar we kenden bovenal enorm veel pech. Onder andere door valpartijen. Niet alleen met Ewan. Hem verliezen we veel te vroeg in de Giro, waarin hij al twee overwinningen achter zijn naam had staan. Er waren toen nog zo’n vier andere opportuniteiten om zijn zegeaantal op te krikken. Ik wou geen risico nemen met zijn knieblessure voor de Tour. Daarin verloren wij hem al in de eerste massasprint op de derde dag. Ook daar waren nog mogelijkheden. Ook andere jongens, zoals Brent Van Moer, waren na blessure een tijdlang niet meer inzetbaar. Het seizoen 2021 was dus niet hetgeen we voor ogen hadden.”

Florian Vermeersch zorgde er met zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix voor dat Lotto Soudal toch ietwat in schoonheid afscheid kon nemen van het afgelopen seizoen. “Niet enkel Florian Vermeersch zorgde daarvoor. Het was de verdienste van onze gehele ploeg die vanaf de start in Compiègne klaar stond. Wij waren een hele dag in beeld”, vervolgde de algemeen manager.

“We zijn bezig met de volgende generatie renners”

Bij Lotto Soudal komt Victor Campenaerts terug aan boord. Onder andere Marc Sergeant en Herman Frison verlaten dan weer de ploegleiding

“Wij laten enkele jeugdrenners doorstromen. Arnaud De Lie komt over vanuit de beloftenploeg. Jarrad Drizners komt erbij, net als Victor Campenaerts en Michael Schwarzmann. Er is in het wielrennen altijd veel verloop maar we hebben 21 renners kunnen behouden binnen de kern. Vorig jaar waren er 11 nieuwe renners. Dat kan je niet elk jaar waar maken. Ik heb geen spijt dat ik destijds renners als Vermeersch en co de kans heb gegeven om zich te profileren in de hoofdploeg. We zijn bezig met de volgende generatie renners”, stelt John Lelangue.

Lotto Soudal trekt twee keer op stage naar Spanje. In december en januari. Daar worden de programma’s van de renners uitgelijnd. “We zitten sinds maandag tot en met woensdag al eens samen met de groep. We doen testen in de windtunnel. Ik ben gelukkig als we het seizoen 2022 afsluiten en wij daarin alle geboden kansen hebben benut. Voor hetzelfde geld blikten we hier op dit persmoment terug naar twee overwinning in monumenten. Wij werden echter twee keer tweede (Sanremo met Ewan en Roubaix met Vermeersch, red.). Het scheelde niet veel of het was zo. Wij moeten iedere kans grijpen, met bravoure koersen, aanvallend koersen en gaan voor de winst.”

“De terugkomst van Victor Campenaerts is mooi. Hij schakelde zich volledig om naar een klassiek renner. We gaan hem zeker nodig hebben en Victor zal één van de drijvende krachten zijn binnen deze ploeg”, besloot John Lelangue die met hoofdsponsor Lotto nog een contract heeft lopen van onbepaalde duur.

Vermeersch wil nog niet te veel denken aan komend seizoen

De 22-jarige Florian Vermeersch imponeerde onder andere met een derde plaats tijdens het WK tijdrijden bij de beloften en bovenal met een tweede plaats in de meest mythische Parijs-Roubaix van de afgelopen jaren. Vermeersch wil nog niet te veel denken aan wat komen moet, maar heeft wel al enkele doelen in het hoofd zitten.

“Ik mag wel stellen dat het afgelopen seizoen voor mij best wel goed verliep. Ik heb Parijs-Roubaix nog één keer herbekeken. Ik heb veel commentaar gekregen. Onder meer van mensen die stelden dat ik wat meer op economie had moeten rijden, maar dat is nu eenmaal mijn stijl van koersen. Mocht ik het nog eens mogen overdoen, ik zou net hetzelfde doen als op die eerste zondag in oktober. Ik geen spijt van wat ik deed”, vertelde hij dinsdag.

Florian Vermeersch zal door die prestatie nog wat meer in het oog gehouden worden door de concurrentie. “Ik denk dat ik me voor 2022 toch wat meer druk mag opleggen. Die zal er van buitenaf toch komen”, voorspelt hij. “Het seizoen zit er pas op en ik wil nu wel wat rusten en nog niet te veel denken aan wat de toekomst gaat brengen. Dat is iets voor later op het jaar of begin 2022. Het is moeilijk doelen voor ogen te hebben en die ook mee te geven. Het is allemaal nog zo lang. Er kan nog zoveel gebeuren. Genieten van de rust is nu aan de orde.”

Vermeersch gaat onder meer gravelbiken. “Ik kan op die manier het hoofd leegmaken. Brent Van Moer is daarin een compagnon de route. En in mijn vrije tijd wil ik mijn favoriete voetbalploeg Sporting Lokeren ook wel enkele keren aan het werk zien. Nu kan dat nog, ik gaf trouwens vorige week zaterdag er nog de aftrap. Eens het wielerseizoen op gang gekomen is, zal het niet meer mogelijk zijn om nog naar het Daknamstadion af te zakken.”

Gilbert staat voor laatste seizoen: “Nog geen zicht op programma”

In 2022 zal Philippe Gilbert zijn afscheidstournee rijden. De 39-jarige kan nog één keer schitteren in koersen als Milaan-Sanremo en zo zijn vijfde Monument aan de nu al schitterende erelijst toevoegen. De oud-wereldkampioen van 2012 in Valkenburg wacht af wat zijn slotjaar als prof moet en kan brengen.

“Ik weet nog helemaal niet hoe mijn programma eruit zal zien. Ik wil daar wel elke kilometer van genieten. Het is thans moeilijk te zeggen wat mijn verwachtingen zijn. Ik zal het allemaal ondergaan maar wel steeds starten met de ingesteldheid om het beste eruit te halen. Binnenkort hoor ik wel van de ploegleiding wat er juist van mij verwacht wordt in die of die koers”, verduidelijkte Phlippe Gilbert dinsdag.

Ook Caleb Ewan tekende present tijdens de persvoorstelling van zijn team.

“Ik ben alvast blij met de nieuwe fiets die we krijgen van Ridley, de Noah Fast. De zwarte kleur staat me best wel aan. Hopelijk kan ik in 2022 hiermee ook mooie resultaten neerzetten”, zegt de Australiër. “Of ik komend seizoen graag in de drie grote ronden aan de slag ga en daar telkens zeges ambieer? Ik weet helemaal nog niet hoe mijn programma er zal uitzien. Dat moeten wij nog bespreken met de teamleiding. Overwinningen heb je echter niet zomaar uit te kiezen. Ik was reeds tweemaal dichtbij een zege in Milaan-Sanremo. Natuurlijk zou ik het daar graag eens afmaken. Ik kijk zeker naar die eerste klassieker uit. Philippe Gilbert zal ginds wellicht ook aan de start staan. Hij kan de perfecte tweede kopman zijn en mij zo wat uit de luwte houden. En voel ik mij niet goed en komt het niet tot een sprint, dan is Gilbert de perfecte man om het wel af te werken. Ik ben alvast blij dat mijn sprinttrein bij deze ploeg opnieuw versterkt is.”