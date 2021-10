Lotto Soudal verlengt deal met Belgische fietsenconstructeur Ridley en onthult nieuw model: de Noah Fast

De Lotto Soudalploeg zal ook de komende vier jaar met Ridley-fietsen rondrijden. De deal werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een persmoment in de fabrieken van de betreffende fietsconstructeur. Voorts werd het nieuwe model onthuld waarmee de renners hun wegwedstrijden komende seizoen zullen afwerken, de Noah Fast.

“Wij zijn natuurlijk zeer blij dat we met Ridley een verlengstuk aan onze overeenkomst kunnen breien. Onze twee projecten, Lotto Soudal en Ridley, hebben een goede match en we zijn tevreden dat we ook in 2022 en de komende vier jaar nog met het beste materiaal de weg op kunnen”, stelde algemeen manager John Lelangue.

“Het materiaal van Ridley is ook divers. Zij stonden mee aan de ontwikkeling van de tijdritfiets waarmee Victor Campenaerts, die in 2022 bij Lotto Soudal terug is van weggeweest, destijds het werelduurrecord neerzette. Er is de Roubaixfiets waarmee onder andere Florian Vermeersch op pad ging en schitterde. Ik bekijk de verbintenis met Ridley als een partnership, niet enkel als een sponsorship”, meldde Lelangue.