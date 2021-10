Opnieuw uitstekend resultaat voor Club NXT in Youth League, dat meer verdiende tegen Manchester City (1-1) en gedeeld eerste blijft

De jonkies van Club Brugge gooiden opnieuw hoge ogen in Europa. Ook Manchester City werd dinsdag in Roeselare in bedwang gehouden (1-1), waardoor Club minstens gedeeld eerste blijft in groep A van de Youth League. Club NXT sluit de heenronde ongeslagen af na eerdere stunts tegen PSG en Leipzig: opnieuw een prelude voor Vanaken en co straks?

Na twee knappe resultaten in de voorgaande wedstrijden - ook Club NXT speelde gelijk tegen PSG en won in Leipzig - vochten de jonkies van blauw-zwart met hun leeftijdsgenoten van Manchester City om de leidersplaats in groep A. Bij Club een aantal bekende gezichten: Audoor, Sandra en Nusa behoren tot de A-kern, die laatste werd afgelopen zomer zelfs nog voor enkele miljoenen overgenomen van Stabæk. De 16-jarige was een van de smaakmakers bij NXT en toonde flarden van wat we de komende jaren mogen verwachten bij de hoofdmacht.

Sabbe breekt de ban

Het mooie aan zo’n mini-Champions League: de waardeverhoudingen liggen vaak volledig anders. Zo ook dinsdagmiddag, waar Club lang veruit de betere was van de Engelsen. Vermant kreeg al binnen de minuut een goede mogelijkheid om te scoren na voorbereidend werk van Nusa, daarna combineerden die twee zich nogmaals naar een prima kans. City-doelman Van Sas acteerde weliswaar uitstekend. Ook toen Nusa alleen op Van Sas mocht afgaan, schudde die nog een ultieme save uit z’n mouwen. Aan de overkant was het opletten voor de snelle uitbraken van de Citizens. Van Neck moest een magistrale voetveeg bovenhalen om de Engelsen van een goal te houden, al was een City-voorsprong érg gevleid geweest. Op slag va rust kreeg Club dan toch waar het recht op had. Een afvallende bal belandde op de rand van de zestien in de voeten van Sabbe, en die vlamde onhoudbaar in de verste hoek: 1-0.

Club zowaar virtueel aan de leiding in groep A, waar enkel de groepswinnaar rechtstreeks geplaatst is voor de knock-outfase. De runner-up speelt play-offs. City voelde nattigheid en probeerde na de rust terug te knokken, want bij een nederlaag kwam zelfs de tweede plaats in het gedrang - PSG en Leipzig speelden later die middag. Aan uitgespeelde kansen kwam City moeilijk, maar door een foutje in de verdediging moest Van Neck en bal van de lijn vegen. Aan de overkant kreeg Vermant nogmaals met Van Sas op z’n weg te maken: het waren de doelmannen die de wedstrijd spannend hielden. De match werd bitsiger, en dat deed het niveau geen deugd. Op karakter drong City de Bruggelingen terug op de eigen helft, en dat resulteerde bij het begin van het slotkwartier op een pijnlijke gelijkmaker. Wilson-Esbrand kreeg te veel tijd en scoorde met een afgeweken bal.

Een slotoffensief zat er helaas niet in voor Club NXT, dat door z’n beste krachten heen zat. De draw tegen City zorgt voor een totaal van vijf punten na de heenronde, evenveel als de Engelsen. Met ook nog PSG volop in de running wordt het nog een razend spannende terugronde in groep A.