Plezier staat centraal in Funrun voor scholen

Tessenderlo

Na de beperkte editie van vorig jaar, kon afgelopen donderdag 14 oktober de Looise Funrun opnieuw doorgaan. Tijdens deze hindernissenloop, waar bewegen en plezierbeleving centraal staan, konden de kinderen van de lagere scholen uit Tessenderlo doorheen de Looise sportaccommodaties lopen. Zo was dit jaar het skatepark, de sporthal en de atletiekpiste van Looise AV opgenomen in het parcours. Dit alles in combinatie met enkele verschillende hindernissen en springkastelen om het geheel wat uitdagender te maken. In totaal namen er 1.207 kinderen deel aan deze hindernissenloop.